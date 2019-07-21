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Trafik kazası 9 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün öğle saatlerinde Sivas-Yozgat sınırında meydana geldi. Kazada Sivas'ın Gemerek ilçesinden H.B yönetiminde ki 44 HB 120 plakalı minibüs, Yozgat il sınırına yakın bir noktada bilinmeyen bir nedenle takla attı. Araçtaki tarım işçilerinden 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslar ile Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumu ağır olan yaralı Sivas'a sevk edildi. Gemerek'te bulunan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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