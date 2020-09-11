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Trafik kazası geçiren Erdoğan Yeşilyurt: “Çok şükür iyiyiz”

Sabah saatlerinde trafik kazası geçiren Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz.

Çok şükür iyiyiz” dedi.


Sivasspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yapmıştı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt'un aracının hava yastıkları açılmıştı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken, her iki araçta da maddi hasar oluşmuştu.


Kazanın ardından futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren Erdoğan Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz. Dönüş yapamadıklarım kusura bakmasın” dedi.

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