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Trafik kazasında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Sivas'ta otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.


Kaza, geçtiğimiz gün Sivas-Erzincan yolu Kılavuz Mahallesi kavşağında otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada Ömer Çelik ve Sevim Çelik çifti hayatını kaybetti. Ömer ve Sevim Çelik çifti bugün İkindi namazının ardından, Sivas Ulu camisinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlandı. Çelik çiftinin cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke sıra mezarlığına defnedildi. Çelik çiftinin kazada yaralanan kızlarının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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