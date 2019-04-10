İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Trafikçilere beden dili eğitimi

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi’nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli personele, konuşma ve beden dili eğitimi verildi.


Sivas'ta halkla iç içe olan trafik polislerine iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmeleri adına Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Halim Gökçe tarafından konuşma ve beden dili eğitimi verildi.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi'nde gerçekleşen eğitim programına Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Olcay Aydın, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen ve emniyet mensupları katıldı. Eğitim programı 15 gün sürdü. Eğitim programında Gökçe tarafından, vatandaşlarla doğru ve etkili iletişim kurmanın yolları ve beden dilini kullanma teknikleri anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.