Traktör denetimleri arttırıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince traktör sürücülerine bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Sivas'ta tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ile trafik sürücülerine yönelik denetimlerde arttırıldı. Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, traktör kazalarının önceden önlenmesi için hem denetim hem de bilgilendirme gerçekleştirdi. Bilgilendirilen sürücülere hazırlanan eğitici broşürler dağıtıldı.