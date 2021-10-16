İhlas Haber Ajansı

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Traktörden atladı, kaburgaları kırıldı

Sivas’ta kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı, yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.

Sivas'ta kontrolden çıkan traktörden atlayan gencin kaburgaları kırıldı, yaralı genç ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Kangal ilçesi Alacahan köyünde gerçekleşti. R.S. (17) traktör ile tarlayı sürürken traktörün kontrolünü kaybetti. Durduramadığı traktör uçuruma doğru giderken üzerinden atlayarak kurtulmak istedi. Bu sırada omuzu ve kaburgaları kırıldı. R.S olay yerine çağrılan ambulans helikopterle alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. R.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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