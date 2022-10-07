Traktöre çarparak yoldan çıktı: 3'ü ağır 6 yaralı

Sivas'ta traktöre çarparak yoldan çıkan araçta bulunan 1'i çocuk altı kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Divriği karayolu Bingöl Köyü girişinde meydana geldi. Z.Ç.(78) idaresindeki 58 TA 454 plakalı Opel marka otomobil Sivas istikametine seyir halindeyken önünde seyretmekte olan 58 FH 373 plakalı İ.A.(52) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisi ile yoldan çıkarak savruldu. Otomobilde bulunan sürücü, F.S.(80), S.K.(50), E.A.(5), S.Ç.(66), S.K.(60) yaralandı. Yaralılardan F.Ş., S.K. ve Z.Ç'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.