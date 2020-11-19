Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 66 DT 812 plakalı BMC marka tır, C. D. İdaresindeki traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda yüklü pancarlar yola saçıldı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken bulvar araç trafiğine kapandı. Belediye ekipleri yola dökülen pancarları 2 saatlik çalışmayla temizledi. Yolu kapatan tırın kaldırılmasıyla bulvar araç trafiğine açıldı.
Polis ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.