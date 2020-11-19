İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan tırda yüklü pancarlar yola saçıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Boğazlayan ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 66 DT 812 plakalı BMC marka tır, C. D. İdaresindeki traktörle çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırda yüklü pancarlar yola saçıldı. Sürücüler, kazayı yara almadan atlatırken bulvar araç trafiğine kapandı. Belediye ekipleri yola dökülen pancarları 2 saatlik çalışmayla temizledi. Yolu kapatan tırın kaldırılmasıyla bulvar araç trafiğine açıldı.


Polis ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.