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Tren raylarında büyük panik

Sivas’ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu.

Sivas'ta yoldan çıkan otomobil tren raylarında asılı kaldı, yaklaşan tren ise paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kayseri Caddesi üzerinde M.K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tren raylarını çevreleyen tel örgülerin bulunduğu direkleri devirip raylara çıktı. Otomobilin raylarda asılı kaldığı sırada hızla yaklaşan bir tren büyük paniğe neden oldu. Trenin durması için polis araçlarından siren çalındı. Vatandaşlar ise çıkarttıkları gömleklerini sallayarak treni durdurmayı başardı. Trenden inen yolcuların yardımı ile raylarda asılı kalan otomobil kurtarıldı. Tren de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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