Trump'a bir asır sonra aynı mekandan aynı cevap

100 Yıl önce Wilson'un aldığı cevabı 100 yıl sonra aynı binadan Trump'a da verdiler.

Osmanlının son dönemlerinde Türk milletine mandacılığı dayatan ABD'nin başkanı Wilson'a Sivas Kongresinin yapıldığı binadan verilen cevabı BBP Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, 100 yıl sonra aynı binadan seslenerek Trump'a verdi.

Ürgüp, arkadaşlarıyla birlikte bugün Sivas Kongresinin yapıldığı binada bir araya gelerek düzenlediği basın açıklamasında Trump'a seslendi.

“4 Eylül ruhu devam ediyor”

4 Eylül ruhunun devam ettiğini belirten Doğan Ürgüp, “Sivas'ın beklide en önemli mekanlarından birinin önündeyiz. 4 Eylül Sivas kongresinin toplandığı bu tarihi binadan, bundan tam 100 yıl önce Türk'ün gür sesi yankılandı. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kongrenin çok kıymetli delegasyonu ‘ manda ve himaye kabul edilmez' diyerek bağımsızlık mücadelemizde ki kararlılığı dosta düşmana ilan etti. İşte o 4 Eylül ruhu bugün de devam etmektedir. Dahili ve harici düşmanlarımızın vatanımız üzerinde ki emelleri hiç bitmedi. Dolayısı ile milli mücadelemiz devam ediyor” dedi.

ABD'ye 100 yıl sonra aynı cevap

Tramp'a ABD başkanı Wilson'a 100 yıl önce aldığı cevabın aynısını, aynı binada veren Ürgüp, “Ben de buradan ilan ediyorum. 100 yıl önce mandacılığa nasıl karşı çıktıysak, bugün de aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Devletimizin terörle mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. ABD'nin 100 yıl önceki başkanı Wilson'a verdiğimiz cevabı tekrarlıyoruz. 100 yıl sonraki başkanı Trump'a da veriyoruz. Türk milleti mandacılığı kabul edemez. Türk milleti sizin esaretinize girmez. Türk milleti sizin yaptırımlarınıza karşı elinden gelen tüm direnci ortaya koyar. Sizin tehditleriniz bize ancak kenetlendirir” dedi.

“Bir kilimin desenleriyiz”

Doğan Ürgüp, tüm etkin kökenleri ile Türk milletinin aynı kilimin desenleri olduğunu ifade ederek, “Biz Alevisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi biriz ve hepimiz aynı kilimlerin desenleriyiz. Ülkemizi hiçbir güç bölemez veya boyunduruğu altına alamaz. 4 Eylül ruhu biz Sivaslıların kanına işlemiştir. Dolayısı ile aynı ruhla vatanımıza sahip çıkacağız ve Sivasımız'a hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.