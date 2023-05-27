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TUFUAB sempozyumu sona erdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) XII.

Teknik Sempozyumu sona erdi.


4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonundaki sempozyumun ilk oturumları ISPRS Başkanı Prof. Dr. Lena Halounova tarafından gerçekleştirildi. Sonrasında Türkiye Uzay Ajansı - Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi “Milli Uzay Programı Çalışmalarımız ve Uzaktan Algılama Uydu Kabiliyetlerimiz” üzerine konuşurken AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise “Kahramanmaraş Depremleri ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar” başlığında sunum yaptı.


İkinci gün de sempozyum bildiri sunumlarıyla devam etti. Özellikle ülkemizin yakın dönemde yaşamış olduğu Kahramanmaraş depremiyle artan farkındalıklar neticesinde deprem konusu sempozyumda özel bir yer tuttu.

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