Tüm türlerin yüzde 18'i bu şehirde

Bozkırın ortasında bulunan Sivas, Türkiye'de bulunan tüm bitki türlerin yüzde 18'ine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 10 milyon kilometre karelik alana sahip Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü bulunurken 783 bin 562 metre karelik Türkiye'de ise 11 bin 700 bitki çeşidi bulunuyor. Bu bitki türlerinin 2 bin 100 tanesi Sivas'ta bulunuyor. Sivas bu özelliği ile Akdeniz ve Karadeniz'den sonra Ekoturizm'de aday bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor.

“Türkiye de bulunan endemik bitkilerin yüzde 18' ne denk geliyor”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat, uzun zamandır Sivas'ta floristik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Yaptığımız çalışmalar sırasında da Sivas ilinde ki floristik bitki çeşitliliğine katkılar sağladık. Sivas iline baktığımız zaman ülkemizin en önemli bitki bioçeşitlilik alanlarından bir tanesidir. Türkiye'ye baktığımız zaman yaklaşık 11 bin 700 bitki türünü görüyoruz ve bunların yaklaşık 2 bin 100 tanesi Sivas ilinde bulunuyor, yaptığımız çalışmalarla bunları tespit ettik. Bu rakam Türkiye de bulunan endemik bitkilerin yüzde 18' ne denk geliyor. Ayrıca Sivas ili endemik dediğimiz yani belirli bölge de bulunan bitkiler bakımında da çok önemlidir. Ülkemizde 3 bin 700 civarında endemik bitki varken Sivas ilinde 450, 500 civarında endemik bitki vardır. Bu türlerin içerisinde 60'a yakını sadece Sivas ilinde bulunuyor. Bu bitkilerin önemi Sivas'ın toprak çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır” dedi.

Sivas ekoturizme aday

Akpulat, Sivas'ın Karadeniz ve Akdeniz'den sonra eko turizme aday bölgeler arasında ilk sırada yer aldığını ifade ederek, “Sivas eko turizm çok uygundur. Yerli ve yabancı birçok kişi küçük gruplar halinde Sivas'ın dağlık alanları, endemik türleri, yerinde çekebilir. Gelen turistler kesinlikle bitkileri toplamıyor, koparmıyor sadece endemik bitkilerin resimlerini çekiyorlar ve doğa yürüyüşleri düzenliyorlar. Son zamanlar moda olan bir turizm şeklidir. Sivas'ta da eko turizmin yaygınlaşmasını istiyoruz. Eko turizme özellikle yabancı kişilerin ilgisi fazla oluyor. Bu kişiler sadece bilim insanlarından da oluşmuyor. Turlara merakı olan herkes katılabiliyor. Yurt dışında turlara katılım fazla oluyor. Hem ili tanıtmak, hem ülke tanıtımı için önemli bir konudur. Bu turizm genellikle Akdeniz ve Karadeniz de yapılıyor. Sivas'ta bitki bakımından çok önemli olduğu içinde burada da başlatılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.