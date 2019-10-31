Tunç, spor tesislerinde incelemelerde bulundu

Geçtiğimiz haftalarda tadilata giren 4 Eylül Spor Salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yeni binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri ilk olarak tadilat çalışmaları süren 4 Eylül Spor Salonunu inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Tunç, işçilere kolaylıklar dileyerek çalışmaların biran önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni binasına geçen Tunç, buradaki çalışmaları da yerinde inceleyerek, binanın en kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.