İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türbeye vardıklarında gözlerine inanamadılar

3 bin rakımlı tepede ki türbe tamamen karla kaplanarak görülmez oldu.


Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 arkadaş, Münbiç harekata hazırlanan Mehmetçiğe destek vermek için 3 bin rakımlı Kösedağ zirvesine tırmandı. Köse Süleyman Türbesi'nde dua etmek isteyen arkadaşlar türbeye vardıklarında gözlerine inanamadı. Tamamen karla kaplanan türbe tamamen görülmez olmuştu.


Salih Güleç, İsmail Bülbül, Ali Canpolat ve Yunus Emre Kutlu isimli dağcıların zorlu tırmanışı iki gün sürdü. Geceyi kendileri yaptıkları iğlo da geçirdi. Zirveye tırmandıklarında ise bayrağımızı açtılar. Tamamen kaplarla kaplanarak ilginç bir görünüme bürünen Köse Süleyman Hazretleri Türbesi'nde ise Mehmetçik için dua ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.