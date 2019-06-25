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Turizmciler Sivas'a hayran kaldı

Sivas’ta ağırlanan 18 farklı ülkeden 25 seyahat acentesi ve 42 kişilik turizmci grup Sivas’a hayran kaldı.

Sivas'ta ağırlanan 18 farklı ülkeden 25 seyahat acentesi ve 42 kişilik turizmci grup Sivas'a hayran kaldı.


Sivas Valiliği başta olmak üzere, Sivas Belediyesi ve özel işletmelerin ev sahipliğinde Sivas'ta ağırlanan turizmciler, Sıcak Çermik bölgesinde bulunan termal tesisler, Arkeoloji ve Kongre Müzesi ile Tarihi Kent Meydanında bulunan Selçuklu eserlerini gezdi. Ekibe Vali Sayın Salih Ayhan tarafından akşam yemeği ikram edildi.


Burada bir konuşma yapan Ayhan, Sivas'ın ilerleyen yıllarda turizmde fark edilir bir şehir olacağını belirterek acenta sahiplerinden Sivas'a olan ilgilerini artırmalarını istedi.


Yabancı turistler Sivas'ı çok beğendiklerini belirterek, Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, Türkiye'ye düzenleyecekleri turlara artık Sivas'ı da dahil edeceklerini ifade ettiler.

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