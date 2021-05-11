Türk Hemşireler Derneği'nden 12 Mayıs mesajı

Coşkun, yayınladıkları açıklamada, artan sağlık hizmeti talebiyle birlikte hemşirelerin salgınla mücadelede en ön safta yer aldığını, kendi ve ailelerinin sağlıklarını riske atma pahasına mücadele ettiklerini söyledi.

Coşkun, Dünya Hemşireler Gününü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda pandeminin gölgesinde yaşadıklarını belirterek “2021 yılında da 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü 2020'de olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisinin gölgesinde yaşıyoruz. Covid-19 salgını, 2021 yılının ortalarına yaklaşılan bu günlerde halen var gücüyle tüm dünyayı pek çok farklı boyutta etkilemeye devam etmektedir. Salgın sürecinde bütün sektörlerin yükünde artış olmakla birlikte en büyük yük sağlık sektörünün üzerine düşmüştür. Artan sağlık hizmeti talebi ve kısıtlı kaynakların söz konusu olduğu pandemi sürecinde, hemşireler salgınla mücadelenin en ön saflarında yer almış, kendi ve ailelerinin sağlıklarını riske atma pahasına sağlık bakım hizmetinin nitelikli ve güvenli sunumunu sağlamak için mücadele etmiş, topluma ihtiyaç duyduğu bakımı kesintisiz sağlamıştır. Mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları bir kenara bırakıp, gerektiğinde her zamankinden daha fazla canlarını ortaya koyarak, 'toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden' meslektaşlarımızı tebrik ediyor, bu zor şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Gününü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.