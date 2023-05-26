Türk mutfağı iştah kabarttı

Sivas'ta Türk Mutfağı Haftası sebebiyle düzenlenen programda yöresel lezzetler iştah kabarttı.

21-27 Mayıs tarihleri arasına kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ve bazı il protokolü üyeleri katıldı. Programda Türk mutfağının asırlık tarifleriyle hazırlanan yemekler tanıtıldı. Birbirinden lezzetli yemekler sunumlarıyla birlikte adeta iştah kabarttı. Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, israf edilen gıdalara da dikkat çekerek, “ Milli servetimizin çöpe gitmemesi, kaynakların daha verimli kullanılarak oluşan atık miktarının azaltılması gerekliliğine vurgu yapılıyor. Elbette ki bu konu hepimiz için çok önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği ifade edildi. Ne yazık ki 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsraf endeksi raporuna göre de Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı raporlandı” dedi.

“Coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı artacak”

Vali Şimşek, Sivas Valiliği olarak coğrafi işaretli ürünlerin sayısının arttırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Hepimizin ortak kullanım alanlarından birisi olan mutfak kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından birisidir. Aynı zamanda milli karakterimizin de yansıması olan sofra ve mutfak kültürü paylaşma ve dayanışma ruhunun da sembolüdür. Sivas'ın gastronomi ürünlerinin çeşitliliği ile işaretli ürünlerimiz ilimizin markalaşmasına ve turizm seyirlerini de yükseltecek. İnşallah Sivas Valiliği olarak en çok önem verdiğimiz coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı da artacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Sivas Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve deprem bölgesinde hizmet veren şefler için plaket ve ödül töreni düzenlendi.