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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Yıl dönümü dolayısı ile Sivas'ta düzenlenen etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra heyet, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.


Sivas'ın Ulaş İlçesinde ise İlçe Emniyet Amirliği tarafından Merkez Cami'sinde şehit polisler için Mevlid-i Şerif okundu. Mevlitin ardından Merkez Cami İmamı Hatibi Bilal tüm şehitler için dua etti.


Sivas'ın Gürün İlçesinde de tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünden düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

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