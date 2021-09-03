Türkay'dan Sivas'ta 4 Eylül konseri

Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) Sivas'ta konser verdi.

Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen konsere, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şefi Binbaşı Kerimcan Nayman yönetiminde icra edilen konser yoğun ilgi gördü. Konserin ilk bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası klasik Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Solist Bando Kıdemli Başçavuş İhsan Kamış solo programı icra edildi. TÜRKAY ekibi performansından dolayı vatandaşlar tarafından alkış aldı.