İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 10. haftasında evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.


Cumhuriyet Üniversitesi Suni Çim Sahasında oynanan maçı, az sayıda taraftar izledi. İki takımda müsabakaya etkili başladı. Daha sonra rakibine karşı üstün oynayan Rize temsilcisi Teona Bakradze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sivasspor ise penaltıdan Fatma Serdar'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.


Ev sahibi takım aldığı bu beraberlikle puanını 7'ye yükseltirken, Çaykur Rizespor da puanını 7'ye çıkarttı.


Diğer yandan Sivasspor ligin 11. haftasında deplasmanda Dudullu ile karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.