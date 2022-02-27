Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 2 - Galatasaray: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 12. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda oynanan maçı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Asbaşkan Serkan Aydın, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile az sayıda taraftar izledi.

İki takım da müsabakaya etkili başladı. Rakibine karşı üstün oynayan Galatasaray 6. dakikada Birgül Sadıkoğlu'nun golüyle öne geçti. Daha sonra kırmızı-beyazlılar Carol Shimo ve Figen Naçar'ın golleriyle maçı 2-1 yaptı. Müsabaka 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Galatasaray ise 18 puanda kaldı.

Diğer yandan Sivasspor ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.