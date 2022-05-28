Türkiye Atletizm Şampiyonasından çifte madalya ile döndüler

Bursa'da yapılan Spor Toto Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 madalya ile kente döndü.

Spor Toto Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası Bursa'da büyük bir heyecan içerisinde yapıldı.

26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 860 atlet katılarak, Türkiye şampiyonluğu mücadelesi verdi.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan sporculardan Mustafa İsmail Gündoğdu, cirit atma branşında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Yusuf Talha Toprak ise 800 metre yarışında Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.