Türkiye Belediyeler Birliği Sivas temsilcileri seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'nde Sivas'ı temsil edecek olan 5 asil, 3 yedek üyenin seçimi yapıldı.

Seçimlerin yapıldığı toplantıya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlık yaptı. Bilgin burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından merkez, ilçe ve beldelerde vatandaşlara hizmet edecek olan kadroların belirlendiğini hatırlatarak; "Önümüzdeki 5 yıl boyunca inşallah milletimizin beklentisine uygun olarak hizmet edeceğiz. Bu vesile ile sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği hakkında katılımcılara bilgi veren Bilgin; "Belediyelerin seçilmiş veya atanmış personelini eğitmek, belediyelere rehberlik etmek ve teknik destek sağlamak başlıca görevleridir. İlimizi temsil edecek meclis üyelerinin 4'ü belediye başkanları arasından, 1'i ise meclis üyeleri arasından belirlenmektedir. İnşallah Ankara'da birliğin üst organlarının seçimini yaparak önümüzdeki 5 yıl şehrimize hizmet edeceğiz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Bilgin'in açıklamalarının ardından 5 asil, 3 yedek üyenin ifade edildiği bir teklif sunuldu. Daha sonra kapalı oylama ile yapılan seçimler sonucu Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri belirlendi.

Asil üyeliklere; Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz , Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve Sivas Belediye Meclis Üyesi Muhammed Burak Kuruçay seçildi.

Yedek üyeliklere ise ; Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli ve Sivas Belediye Meclis Üyesi Ayla Çetinel seçildi.