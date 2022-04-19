Türkiye Karate Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Sivas'ın ev sahipliğinde “Türkiye Karate Şampiyonası” yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Karate Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan heyecan dolu şampiyonaya 58 ilden yaklaşık 3 bin sporcu katılım sağlıyor.

Kata müsabakalarıyla başlayan şampiyonayı takip eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, sporculara başarılar diledi.

Şampiyonanın açılış seremonisi yarın saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Heyecan dolu şampiyona 24 Nisan Pazar günü sona erecek.