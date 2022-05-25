Türkiye Obezitede İlk Sırada

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre Türkiye Avrupa'da obezitede ilk sırada yer alıyor.

Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Obezite görülme oranı erkeklerde yüzde 30, kadınlarda ise yüzde 40 civarında olduğu görülüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Barış Sarıakçalı, “Vücutta yağ oranının artmasını biz obezite olarak tanımlıyoruz. Obezite kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona, lipit bozukluklarına, kireçlemeye, uyku apnesi sendromunda artışa neden oluyor. Hatta bazı araştırmalar obezitenin bazı kanser türleriyle ilişkisinin olduğunu gösteriyor.” dedi

“Teknolojinin Kontrolsüz Kullanımı Obeziteye Sebep Oluyor”

Dr. Sarıakçalı, “Obezitenin sebeplerine baktığımız zaman; fastfood tarzı beslenme, aşırı kalorili yağlı yiyeceklerin tüketimi gibi beslenme bozukluklarının yanı sıra çocuklarda ve gençlerde bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazların kullanımının artmasına bağlı olarak da hareket etmenin azalması gibi sebepleri söyleyebiliriz.” Dedi.

“Sağlıklı beslenme Önemli”

Konuşmasının sonunda Dr. Öğr. Üyesi Sarıakçalı obezite ile mücadelede hastalara spor yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdiklerini kaydederek, “Genç hastalarımız yüzme, futbol, tenis gibi spor dallarıyla ilgilenebilirler. Yaşlı hastalarımıza ise haftanın 5 günü 30 dakika yürüyüş öneriyoruz. Beslenmemizin yüzde 50'sini karbonhidratlardan, yüzde 20-25'ini yağlardan, yüzde 20-25'ini de proteinlerden oluşması gerekiyor. Tek tip dediğimiz sadece protein, yağ ağırlıklı beslenmeyi de tavsiye etmiyoruz.” Şeklinde konuştu.