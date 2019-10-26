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“Türkiye Öğretmenler Kupası” Sivas'ta devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Spor Federasyonları iş birliğinde hazırlanan “Türkiye Öğretmenler Kupası” futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi müsabakalarında il elemesi heyecanı Sivas’ta devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Spor Federasyonları iş birliğinde hazırlanan “Türkiye Öğretmenler Kupası” futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi müsabakalarında il elemesi heyecanı Sivas'ta devam ediyor.


Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal ile birlikte Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda düzenlenen futsal müsabakasını izledi.


Şampiyonaya katılan takımlara başarılar dileyen Savaşçı, futsal müsabakalarında merkezden 16, ilçelerden 12 takımın mücadele ettiğini kaydetti. Savaşçı turnuva kapsamında düzenlenen basketbol müsabakalarında 4, voleybol müsabakalarında 10, masa tenisi müsabakalarında ise 6 takımın mücadele ettiğini de ifade etti.


Türkiye genelinde düzenlenen il elemesi müsabakaları 30 Ekim'de sonuçlanacak. İl elemelerinin ardından 8 bölgede 4-12 Kasım'da bölge birinciliği müsabakaları düzenlenecek. Her bölgenin birincisi, Öğretmenler Günü haftasında Ankara'ya giderek şampiyonluk mücadelesi verecek.

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