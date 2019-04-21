Türkiye Oryantiring Şampiyonası tamamlandı

yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası bugün gerçekleşen sprint yarışları ile tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 2018-2019 yarışma sezonunun finali olan Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın son gününde planlanan sprint yarışları Sivas tarihi kent meydanında gerçekleşti. Yaklaşık bin sporcunun katıldığı sprint yarışı sporcuların kıyasıya rekabetine sahne oldu. Havanın soğuk olması yarışmaya ayrı bir heyecan kattı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden müsabakalar için Sivas'a gelen sporcular, havanın soğuk olmasına rağmen müsabakadan son derece zevk aldıklarını söylediler.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara Buruciye Medresesi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende başta Sivas Valisi Salih Ayhan ve diğer protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Üç gün süren şampiyonaya 2 binden fazla sporcu katıldı.