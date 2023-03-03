Türkiye şampiyonu Devran Yanardağ, milli takıma girmeye hak kazandı

Çocuklar ve Gençler U23 Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 34 kilogramda rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaşan Sivaslı Devran Yanardağ, Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 'Çocuklar ve Gençler U23 Muaythai Türkiye Şampiyonası' geçtiğimiz aylarda bin 834 sporcunun katılımı ile Ankara'da yapıldı.

Sivas'ı temsilen şampiyonaya katılan 13 yaşındaki sporcu Devran Yanardağ, 4 maçın 4'ünü de kazanarak şampiyon oldu ve Ankara'da yapılacak olan Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Yanardağ, Ankara'da yapılacak olan şampiyona için de hazırlıklarına devam ediyor.

Turan Arıs: “Geleceğini çok parlak görüyorum”

Devran'ın antrenörlerinden Turan Arıs, şampiyona için çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirterek, “Yaklaşık 1, 1.5 ay önce Devran Yanardağ adlı sporcumuz Antalya'da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 4 maç alarak Türkiye şampiyonu olmuştur. 21-28 Mart'ta Ankara'da yapılacak Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Ben ve Ömer hocamız Devran'ın antrenörlüğünü sağlıyoruz. Devran 3 yıldır bizimle beraber. Avrupa kupasında da 4 maç yaparak şampiyon oldu. Antalya'da yıldızlar kategorisinde 34 kiloda yine 4 maç yaptı ve en iyi düzeyde başarıyı elde etti. Bu maç çok zordu, 18-19 kişi vardı, rakibi olarak hepsini eleyerek Türkiye şampiyonu oldu. Ben spor salonu açtığım zaman Devran; ‘Hocam ben de geleyim, ben de gelip spor yapayım' diyordu. Daha sonra azmini gördük, elimizden geleni yaptık ve yürümeye devam ediyor. Devran'ın geleceğini çok parlak görüyorum. Ülkemizi daha iyi ve daha güzel şartlarda temsil edecek. Dünya'da ve Avrupa'da şampiyon olmasını ön görüyoruz. Bu yüzden iki hoca ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Devran Yanardağ: “Maçı aldığında güzel bir sevinç hissediyorsun”

Devran Yanardağ ise elde ettiği başarıdan ve gelecek hedeflerinden bahsederek, “Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında 4 maç yaptım, 4'ünü de kazandım. Ömer Şimşek ve Turan Arıs hocalarımızın sayesinde emeklerinin karşılığını vermek için mücadele ettim. Şampiyonluk elde ettim. Hedefim Ömer ve Turan hocam gibi antrenör olmak, küçük çocukları yetiştirebilmek. Zor bir spor, maçlarda zaman zaman sakatlıklar olabiliyor. Maçı aldığında güzel bir sevinç hissediyorsun. Ben gücümün ve kuvvetimin yerinde olduğunu fark ettikten sonra spora başladım. Ağabeylerimi gördüm ve ben de başarabilirim diye başlamıştım. Daha sonra başarılar elde ederek şampiyon oldum. Şu anda Ankara'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ufuk Şimşek: “Başaracağına inanıyoruz”

Devran'ın antrenörlerinden Ömer Ufuk Şimşek de şu cümlelere yer verdi:

“Öğrencimiz Devran Yanardağ 27-28 Mart'ta Ankara'da yapılacak Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Çalışmalar devam ediyor, daha önce Antalya'da yapılan müsabakalarda 4 maç yaparak şampiyon oldu ve milli takıma girmeye hak kazandı. Biz de elimizden geldiği en iyi şekilde kendisini çalıştırıyoruz. Biz inanıyoruz, burada da şampiyon olacak. Ülkemize ve Sivas'ımıza derece getirecek, bayrağımızı dalgalandıracak inşallah. İdmanları hiç aksatmadan devam ediyor. Günde 1, 1.5 saat arasında antrenman yapıyor. Azimli bir şekilde çalışıyor ve bu sporu da seviyor kendisi. Biz de onun her türlü arkasındayız maddi ve manevi olarak. Başaracağına inanıyoruz” diye konuştu.