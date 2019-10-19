Türkiye traverten rezervlerinin yüzde 18'i Sivas'ta

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, Türkiye Mermer, Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, Türkiye traverten rezervlerinin yüzde 18'inin Sivas'ta olduğu açıklandı.

Sivas Kongresi Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, madenciliğe katkı sağlayacak ve bilinçlendirecek programları çok önemsediğini ve Türkiye traverten rezervinin yüzde 18'inin Sivas'ta olduğunu söyledi. Bir ülkenin kendi kendisine yetebilmesi ve refahını üst seviyelere çıkarabilmesi adına en önemli sektörlerden birinin madencilik olduğunun altını çizen Vali Ayhan, "Son dönemde dünyada ve coğrafyamızda yaşanan gelişmeler milli ve yerli kelimelerinin önemini bize bir kez daha göstermiş oldu. Ülkemiz sadece madencilikte ham madde olarak 10 Milyar Dolar ithalata sahip. Enerjiyi de işin içine kattığımızda bu rakam 50 Milyar Doların üzerine çıkıyor. Buna karşılık biz bu ihtiyacımızı kendi kendimize karşılayacak potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Ham maddenin çıkarılışından, işlenmesine kadar teknoloji, mühendislik gibi her alanda yapılacak yerli uygulamalarla ülkemizde madenciliği korkulan bir alan olmaktan çıkarıp ülkemizin en büyük potansiyeli olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

Vali Ayhan, Sivas'ın önemli yer altı zenginliklerine sahip olduğunu belirterek, "Sivas özelinde kısa bir değerlendirme yapacak olursak; Sivas, yer altı kaynakları bakımından da ülkemizin önemli illeri arasında yer almakta. Demir, altın, krom, kurşun-çinko, manganez gibi metalik madenleri; mermer, jips, asbest, talk gibi endüstriyel ham maddeleri ve enerji ham maddeleri açısından ilimizin önemli rezervlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Doğal taş açısından Sivas'a bakacak olursak; doğaltaş rezervimiz 330 milyon metreküp. 17 adet faal ocağımız ve fabrikamız mevcut. Bu alanda çalışan 30 firmamız var. Yıllık üretim miktarı 250 bin ton. Yıllık 2.200.000 metrekare mamulümüz var. Türkiye doğaltaş rezervlerinin yüzde 6,5'i, Türkiye traverten rezervlerinin ise yüzde 18'i Sivas'ta bulunmaktadır. MTA katkılarıyla önceki yılar da gerçekleştirilen ‘Maden Kenti Sivas Zirvesi' sonrasında yayınlanan raporlarla ilimiz madencilik yatırımları açısından önemli mesafeler kat etti, kat etmeye de devam edecek. Türk madenciliğinde Sivas'ın ayrı bir marka olacağına inanıyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan, destek veren kurum ve kuruluşlara, madencilik sektörü çalışanlarına ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyor, toplantının verimli geçmesini ve amacına ulaşmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ülkemizin madenciliği hakkında sunum yapıldı.