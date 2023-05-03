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Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar: (İlk yarı)


8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.


11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.


17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral Volkan Ahmet Narinç


DG Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Murat , Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo


Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Musa, Hakan, Ziya, James, Mehmet


Teknik direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Szalai, Ferdi, Peres, Arao, Emre, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro


Yedekler: Osman, Serdar, Arda, King, Serdar, Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Crespo


Teknik Direktör: Jorge Jesus

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