Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor.
Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar: (İlk yarı)
8. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Muammer gole izin vermedi.
11. dakikada Mert'in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu kontrol etti.
17. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Erdoğan'un şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral Volkan Ahmet Narinç
DG Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Murat , Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo
Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Yatabare, Njie, Musa, Hakan, Ziya, James, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Szalai, Ferdi, Peres, Arao, Emre, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro
Yedekler: Osman, Serdar, Arda, King, Serdar, Osayi Samuel, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus