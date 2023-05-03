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Türkiye Ziraat Kupası: Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe’yi ağırladı.

Türkiye Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasına giren Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan gole izin vermedi.


61. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.


63. dakikada kazandığı topla ceza sahası içerisine giren İrfan Can Kahveci'nin pasında Batshuayi şutunu çekti, savunma tehlikeyi önledi.


90+2. dakikada N'jie'nin ortasında ceza sahası sol çaprazından Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral Volkan Ahmet Narinç


DG Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Murat , Uğur, Charisis, Ulvestad, Erdoğan (Njie dk. 74), Saiz (Hakan dk. 73), Gradel (Musa dk. 85 ?), Caicedo (Yatabare dk. 73)


Yedekler: Kuçkar, Emre, Cofie, Ziya, James, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Samet, Szalai, Ferdi, Peres, Arao, Emre (Osayi Samuel dk. 46), Mert Hakan (Arda dk. 61), İrfan Can Kahveci (Crespo dk. 81 ?), Rossi (King dk. 81 ?), Pedro (Batshuayi dk. 61)


Yedekler: Osman, Serdar, Serdar, Oosterwolde, Miha Zajc


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Sarı kartlar: Uğur (Sivasspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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