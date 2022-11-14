Türkiye'de bir ilk, bu kez diyetisyenler yürüdü

Sivas'ta görev yapan diyetisyenler ‘14 Kasım Diyabetler Günü' çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptı.

Sivas Tarihi Tren Garından başlayıp Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde biten yürüyüşe Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin, protokol üyeleri ve diyetisyenler katıldı. ‘Diyabetin Farkında mısınız' yazılı pankart ve balonlarla yürüyen yaklaşık 200 kişi diyabete dikkat çekti.

“Avrupa'da birinci sıradayız”

Yürüyüşte konuşan Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, Türkiye'nin Avrupa'da obezite görülme sıklığında birinci sırada olduğunu belirterek, “14 Kasım tüm dünyada Dünya Diyabet günü olarak kutlanır. ‘Hastalık kutlanır mı?' sorusunu herkesten duyar gibiyim. Bundan tam 100 yıl önce diyabet hastaları için yaşamsal bir anlamı olan insülin hormonunun keşfi gerçekleştirildi ve 14 Kasım bu keşfi gerçekleştiren bilim insanı Frederick Banting'in doğduğu gündür. Bu sebeple tüm dünya tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanır. Bugün bizlerde farkındalık oluşturabilmek adına sizlerle bu güzel yürüyüşü gerçekleştirdik. Bugün her 10 kişiden biri diyabet hastasıdır ve bu kişilerin yarısı diyabet hastası olduğunu dahi bilmiyor. Türk toplumunda hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme ile birlikte maalesef kronik hastalıkları tetikleyen obezite hastalığı konusunda hızla ilerlemekteyiz. Türkiye olarak obezite görülme sıklığında Avrupa'da birinci sıradayız. Artan obezite ile birlikte tüm kronik hastalıklara kapı açmaktayız. Obezite ile birlikte gelişen kronik rahatsızlıkların başında da diyabet yer almaktadır. Diyabet özetle kan şekeri dengesinin bozulmasıyla seyreden bir hastalıktır. Diyabet hastalığında genetik faktörlerin yanında çevresel faktörler küçümsenmeyecek kadar fazladır. Çevresel faktörlerin başında diyet yani yanlış beslenme ve hareketsizlik gelmektedir” dedi.

Konuşmanın ardından diyabet farkındalık çadırında Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşeğin eşi Çiğdem Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in eşi İlkay Bilgin'e diyabet testi yapıldı.