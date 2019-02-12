Türkiye'de iki tane bulunuyor, biri Sivas'ta

Türkiye'de sadece Erciyes Üniversitesi tarafından kurulan Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YİBSAM) ikincisi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkez'nde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) tarafından da yapılarak hizmete açıldı.

Hem kış turizmi için hem de spor faaliyetlerinde kullanılabilecek olan Yıldızdağı Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YİBSAM) SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve beraberindekilerin katılımıyla görücüye çıktı. Merkezde 54 yataklı otel, yemek salonları, lobi, derslikler, konferans salonu, kayak ve dağcılık odası, sauna, şok havuzu; hayvan, fizyolojik test ve performans laboratuvarları, otopark ile spor alanları bulunuyor.

Hizmete giren merkezde incelemelerde bulunan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Merkezimiz hizmete girmiştir. 54 yataklı bir otelimiz var ve ileride irtifa merkezimizin ihtiyaçları giderilerek sporcularımıza hizmet verecektir. Sivas halkı da buradan yararlanabilecektir. Merkezdeki yüksek rakımın etkisiyle sporcuların performansına etkisi üzerine yapılan birçok araştırmada sporcuların hazırlık süreçlerinde yapmış oldukları yükselti antrenman deniz seviyesindeki performansı ve dayanıklılığı yönde büyük etkisi olmaktadır. Bu kapsamda, birçok milli takımımızın, tesis ve imkan yokluğu nedeniyle fizyolojik ve performans testlerini yurt dışındaki tesislerde kamp yaptığı gerçeğini göz önünde bulunduran SCÜ, Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi sayesinde bu eksiği gidermeyi amaçlıyor. Bu sayede hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de sporcuların zaman kaybına engel olunacak" dedi.