Türkiye'de ilk: Kütüphanedeki otomobil okuma oranını yükseltti

Sivas'ta bir meslek lisesinde oluşturulan geri dönüşüm kütüphanesinin içerisinde yer alan otomobil, öğrencilerin kitap okuma oranını yükseltti.

Sivas Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan geri dönüşüm kütüphanesi yapısıyla dikkat çekiyor. İlginç kütüphane, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Sıfır Atık” projeleri çerçevesinde Sivas Valiliği ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Hurdalıklardan ve sebze halinden ücretsiz olarak temin edilen paneller, yağ varilleri, domates kasaları, kablo makaraları ve çamaşır makineleri kazanları gibi pek çok malzeme kütüphanede masa, kitaplık, sandalye, abajur olarak kullanıma uygun hale getirildi. Kütüphanede en çok dikkat çeken detay ise hurdalıktan getirilen otomobil. Türkiye'de ilk kez kitaplık olarak kullanılan ve büyük beğeni toplayan otomobil öğrencilerin okuma oranını arttırdı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Derviş Erdal, daha önce günde 40-50 öğrenci düzenli olarak kütüphaneyi ziyaret ederken, geri dönüşüm kütüphanesinin faaliyete geçmesinin ardından bu sayının yaklaşık üç kat arttığını söyledi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Şehit Ahmet Eyce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Aytekin Yıldırım, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı'nca geri dönüşüm konusunda öğrenciler üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir takım çalışmalar ve geri dönüşüm kütüphanesi kurulması talep edilmiştir. Biz de bu talep doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla okulumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla geri dönüşüm kütüphanesini gerçekleştirdik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte oluşturduğumuz atölyelerde özellikle kullanılmayacak durumda olan atık malzemeleri tekrar kullanıma kazandırmayı amaçladık” dedi.

"Eskiden 50 öğrenci gelirken şimdi 150 öğrenci geliyor"

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Derviş Erdal, geri dönüşüm kütüphanesine öğrencilerin daha yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Bu projede geri dönüşümle elde edilen ürünler kullanıldı. Bu proje doğrultusunda hurdacılardan, sebze hallerinden domates kasaları, yağ varilleri, paletler, çamaşır makinesi kazanları gibi atık malzemeleri alıp buraya getirerek kütüphanede kullanılabilir hale dönüştürdük. Projenin temel amacı günümüzde toplumun çılgınca alışveriş yaptığı bir ortamda onlara dur diyebilmek ve bunu yaparken de karbon ayak izlerinin azaltılmasını sağlamak açısından bir farkındalık oluşturmak istedik. Bizim okulumuzda iki kütüphanemiz var. Burada yaklaşık 3 bin kitap var. Bu kütüphaneye ilgi çok fazla, özellikle de hurda otomobilin kütüphaneye dönüştürülmesi Türkiye'de bir ilk. Bu sayede birçok öğrencimizi kitaplarla tanıştırdık. Birçok okuldan burayı görmeye gelenler var. Özellikle hurda otomobilimizin plakasını ‘Okuyan Yiğido 58' yaparak hem Sivas sevdasını ve araba sevgisi olan çocuklarla kitabı buluşturduk. Bu sayede birçok başarı elde ettik. Normal kütüphanemize günde 50 öğrenci uğrarken, buraya günde 150'den fazla öğrenci geliyor. Araba sanayide atıl bir vaziyette duruyordu. Biz de öğrencilerimizle derdimizi anlattık onlar da çok anlayışla karşıladılar ve ücretsiz olarak getirdik. Kütüphaneye kendi imkanlarımızla öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte el yordamıyla içeriye getirdik. Kütüphanede en çok dikkati çeken araba dışarıdan gelenler nasıl getirdiğimizi merak ediyorlar. Fotoğraf çektirmeye de geliyorlar” şeklinde konuştu.

"Kütüphanede araba olacağı hiç aklıma gelmezdi"

10. sınıfta öğrenim gören Sıla Pek, kütüphanede otomobille karşılaşacağını tahmin dahi etmediğini belirterek, “İçinde bulunduğumuz kütüphane çok güzel ve nostaljik bir ortamı var. Bu sayede okumaya ilgiyi daha çok attırıyor ve ilgi çekiyor. Arkadaşlarımızla birlikte boş derslerimizde buraya gelip kitap okuyup, sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam ve ayrıca geri dönüşümden olması daha da ilgi çekici. Ben bir tane varilden oturak yapılacağını ve bizim üzerinde oturacağımızı hiç düşünmezdim. Araba ayrıca dikkatimi çekiyor. Kütüphanede araba olacağı hiç aklıma gelmezdi. İçerisinde oturup kitap okumak ayrıca zevk veriyor. Dikkat çekici olduğu için kitap okumaya karşı sevgiyi daha çok artırıyor. Hiç kitap okumayanlar bile kütüphane dikkat çektiği için gelip kitap okuyor” ifadelerini kullandı.

"Arabanın içerisinde zaman geçirmeyi çok seviyorum"

10. sınıfta öğrenim gören Arda Taş da arabanın içerisine binip kitap okumayı ve zaman geçirmeyi çok sevdiğini ifade ederek, “Bu kütüphane geri dönüşüm kütüphanesi. Ben arabaları çok seviyorum. Kütüphanede de böyle bir araba bulunması beni çok mutlu etti. İçerisine binip kitap okuyup zaman geçirmeyi çok seviyorum. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım ve hocalarımızın böyle bir şeyi bize hediye etmesi beni çok mutlu etmişti” diye konuştu.