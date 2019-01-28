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Türkiye'de iş yapacak Çinli firma yeli sanayinin kapısını çaldı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin metro ihalesi alan Çinli firma yüzde 51 yerli üretim şartını yerine getirebilmek için yerli firmalar ile işbirliğini değerlendirmek üzere Sivas’a geldi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin metro ihalesi alan Çinli firma yüzde 51 yerli üretim şartını yerine getirebilmek için yerli firmalar ile işbirliğini değerlendirmek üzere Sivas'a geldi.


Çin'li CRRC firmasından Hou Bo, Liu Huanjun ve Yang Lie ile Zeer firmasından Liu Hao, Türkiye Cumhuriyeti Demir Yolları'na (TCDD) bağlı olan, yerli lokomotif üretimi yapan TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etti. Genel Müdür Mehmet Başoğlu firma temsilcilerine şirketin faaliyetleri, projeleri ve üretimi yapılan yük vagonları hakkında bilgi verdi. CRCC firmasının temsilcileri ise TSI sertifikalı kuplör başta olmak üzere birçok vagon parçası ürettiklerini ve yeni üretmeye başladıkları fren sistemi için de sertifikalandırma çalışmalarının devam ettiğini söylediler.


Toplantının ardından,Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yurtseven ziyaretçileri, üretim sahalarını gezdirerek vagon üretim süreçleri ve şirketin ürün çeşitliliği hakkında bilgilendirdi. Firma temsilcileri üst yönetimiyle tanışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, Türk firması ile işbirliği içinde ortak üretim yapmak için istekli olduklarını ve ilerleyen zamanlarda tekrar firmayı ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler.

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