Türkiye'de örnek olacak basın müzesi Sivas'ta kurulacak

Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kente yapılacak olan basın müzesinin Türkiye'de örnek olacağını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Ayhan basın mensuplarının gününü kutlayarak soruları cevapladı. Ardından Türkiye'de örnek olacak ve Sivas'a yakışacak bir basın müzesi planlamalarının olduğu müjdesini verdi.

“Basınla alakalı elimizde çok güçlü malzemelerimiz var”

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı açıklamada basın müzesinin çok büyük bir değer olacağını belirterek, “Bu şehre iyi bir basın müzesinin gideceğine inancımız çok yüksek. O yüzden basım müzesi planlamamız var. Yer konusunda nereyi tahsis edeceğimize karar veremedik. Basınla alakalı elimizde çok güçlü malzemelerimiz var. Yer sorununu giderdiğimiz zaman Türkiye'de çok örnek bir müze olacağına ben inanıyorum. Geçmişten bugüne kadar Sivas'ın basın hayatının değişimini, dönüşümünü, emektarlarını, kullanılan materyallerini, toplumsal değişime katkılarını çok güzel bir şekilde anlatacak ve güzel mesajlar verecek belki de yeni meslektaşlarını da bu mesleğe çıkmasını sağlayacak bir müze olacağına ben yürekten inanıyorum. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir kazanım olur, çok büyük bir değer olur” dedi.