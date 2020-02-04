Türkiye'deki hasta ve yaralı hayvanlar Sivas'ta tedavi edildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde 2019 yılı içerisinde 2 bin 700 hayvana müdahale edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen konu hakkında yaptığı açıklamada, “Hayvan hastanemize getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanlar, yaban hayatı hayvanları ve çiftlik hayvanları, güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile yüzlerce operasyon ve müdahalelerle sağlıklarına kavuşturulmakta. Sadece Sivas değil Tokat, Yozgat, Kayseri, Erzincan gibi çevre iller başta olmak üzere, Ankara, İstanbul, Denizli, Erzurum, Elazığ, Afyon, Tunceli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un da dâhil olduğu birçok ilden operasyon için kliniğimize yapılan başvurularla birçok başarılı operasyon gerçekleştirilerek hayvanlarımız sağlıklarına kavuşturuldu” dedi.

Hayvanlarda sezaryenle doğum

Doğum ve Jinekoloji Bölümüne gelen hastalara ultrasonla gebelik muayenesi, kısırlaştırma, memeye genital organ tümör cerrahisi gibi operatif müdahalelerin de gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, yapılan sezaryen operasyonları ile de 100'e yakın yavrunun dünyaya gelmesine vesile olduklarını ifade etti.

Dr. Şen, “Patoloji ve Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında tanı amaçlı nekropsi, histopatolojik ve mikrobiyolojik muayene, etken izolasyon ve identifikasyon hizmetleri ile bölge yetiştiricilerinin sürülerinde meydana gelen hastalıkların tedavisine yardımcı olundu” dedi.

Kangal Irkının genetiği korunuyor

Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, Sivas'ımızın marka değeri olan Kangal köpeklerinin suni tohumlama yoluyla, ırkın genetiği korunarak gebelik sayısının artırılmasına, Suni Tohumlama ve Dölerme Anabilim Dalının çalışmalarıyla devam edildiğini söyleyerek 2019 yılında 150 civarında Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini ifade etti.