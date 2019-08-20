Türkiye'nin en ilginç tarım fuarı Sivas'ta açıldı

Sivas'ta açılan Türkiye'nin en ilginç tarım fuarında, tarımda asırlar önce kullanılan araç gereçler ile günümüzde kullanılan araç gereçler sergilendi.

Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, geçmişten günümüze tarımda kullanılan araç ve gereçler sergilendi. Kongre Müzesinde gerçekleşen ilginç serginin hazırlıkları geceden başladı. Sergi için tonlarca ağırlıktaki dibek taşları alana getirilerek vinçler yardımı ile yerlerine yerleştirildi. Kent meydanlarında görmeye alışık olunmayan biçerdöverler ve traktörler sergi alanında yerini aldı. Sergilenecek canlı hayvanlar için çitler oluşturuldu.

Serinin açılışı ise bugün düzenlenen törenle gerçekleşti. Çok sayıda kişinin katıldığı törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 100. Yıl kutlama etkinlikleri ile sadece insanları eğlendirmeyi değil, geçmişi yad edip geleceğe umutla bakmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayhan, açılan sergi ile tarımdaki 100 yıllık değişimin gözler önüne serildiğini de sözlerine ekledi.

70 yıllık traktör çalıştı

Sergide yer alan Muzaffer Topbaş'a ait 70 yıllık traktör ziyaretçilerin ilgisini çekti. 1950 model olan traktörün çalışması ise şaşkınlığa neden oldu. Topbaş, traktörün 1950 model olduğunu ve 35 yıldır kendisinde bulunduğunu belirterek bakımlarını düzenli yaptığını belirti.

Sergide bir asır önce tarımsa faaliyetlerde kullanılan araç ve gereçler dikkat çekti. Ziyaretçiler serginin kendilerini geçmişe götürdüğünü belirtip, teşekkür ettiler. Sergide en çok ilgisi ise bucağılar ve diğer tarım hayvanları gördü.