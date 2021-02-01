Türkiye'nin en soğuk gecesi burada yaşandı, farkında bile olmadılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Şubat gecesi Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı Sivas'ın Gemerek ilçesinde ölçüldü. Soğuğa alışkın olan Gemerekliler soğuğu hissetmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Şubat gecesi Türkiye'de en düşük sıcaklık eksi 14 derece ile Sivas'ın Gemerek ilçesinde ölçüldü. Sivas'ın ayazına alışkın olan Gemerekliler soğuğu hissetmediklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin en soğuk yeri Gemerek olarak söylenmiş. -14 derece olarak belirlenmiş. Bizim için pek soğuk değil. Bundan önce -24, -25 dereceleri de gördük. Onun için bize pek soğuk olmadı” dedi. Yalın Şimşek ise “Gece -14 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri Gemerek olmuş. Ama biz farkında değiliz. Çünkü biz her zaman soğuğun içinde olduğumuz için daha soğuklara da alışkınız” şeklinde konuştu.