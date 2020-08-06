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Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi yarın açılıyor

Sivas’ta yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi düzenlenen törenle yarın açılıyor.

Sivas'ta yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi düzenlenen törenle yarın açılıyor.


2017 yılında Sivas Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki Yukarı Tekke Mezarlığı içine yapımına başlanan ay yıldız şeklindeki cami tamamlandı. 7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı cami içerisinde bulunan Allah lafızlı avizesiyle de dikkat çekiyor. Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu cami Ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamamıştı. Normalleşme süreciyle birlikte ay yıldızlı cami yarın düzenlenen törenle Cuma namazıyla birlikte açılacağı bildirildi.

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