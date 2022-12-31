Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kurmuştu, hatıraları bu konakta yaşatılıyor

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasını kuran ve devlet demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerinden olan Nuri Demirağ'ın hatıraları yaşadığı konakta sergileniyor.

Sivas'ın Divriği İlçesinde bulunan Nuri Demirağ'ın yaşadığı Mühürdarzade konağı “Nuri Demirağ Kültür ve Sanat Evi” olarak hizmet veriyor. Sanat evinin içerisinde Nuri Demirağ'ın silikondan heykeli, Sivas'tan Erzurum'a uzanan el çizimi demiryolu ağı haritası, Demirağ'ın madalyaları ve fotoğrafları ile çeşitli projeleri yer alıyor. Konağın el oymacılığıyla yapılan ahşap tavanı da görenleri mest ediyor.

“Nuri Demirağ'ın çocukluğu ve gençliği 18 yaşına kadar bu konakta geçti”

Mühürdarzade konağı işletme sorumlusu Hülya Öz, Nuri Demirağ'ın gençliğinin bu konakta geçtiğini söyleyerek, '' Mühürdarzade Konağı 1841 tarihli Nuri Demirağ'ın amcası Ömer Mühürdarzade'nin konağıdır. Nuri Demirağ 3 yaşındayken babasının vefat etmesinin ardından amcası tarafından ailesi ile birlikte yanına alıyor. Nuri Demirağ'ın çocukluğu ve gençliği 18 yaşına kadar bu konakta geçmiştir. Konağın selamlık kısmında büyüklü küçüklü 6 tane odamız var. Bunlardan bir tanesi ağanın çalışma odasını Nuri Demirağ'a çalışma odası olarak tahsis ettik. Bu odamızın en büyük özelliği tavan süslemelerinin çok yoğun olmasıdır. Tavanın tamamı el işi ahşap oymacılıkla kaplanmıştır. Bu odanın bir başka özelliği ise kapı boyu konakta ki diğer odaların kapılarına göre daha kısa olmasıdır. Bunu sebebi ise ağanın odasına girerken ağaya saygıda kusur edilmesinin önüne geçmektir” dedi.

“Konağımız Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlamaktadır”

Öz, konağı görmeye Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin olduğunu söyleyerek, “Bu konak Nuri Demirağ'ın yaşamış olduğu konak olma sebebiyle üst katında bir müzemizde mevcuttur. Misafirlerimiz müzemizi gezerek Nuri Demirağ'ı tanımış oluyorlar. Konağımız Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlamaktadır. Bir çok turizm acentesi rehberler aracılığı ile ziyaret programına almış ve ziyaret güzergahında bulunmaktadır. Gelen misafirlerimiz konağımızı gezip, Nuri Demirağ ile tanışma fırsatını buluyorlar” şeklinde konuştu.