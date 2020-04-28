Türkiye'nin tamamlanan ilk ay yıldızlı camisi, Covid-19 engeline takılınca ibadete açılamadı

Sivas'ta Ramazan ayında açılması planlanan Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete açılamadı.

2017 yılında Sivas Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki Yukarı Tekke Mezarlığı içine yapımına başlanan ay-yıldız şeklindeki caminin yüzde 99'u tamamlandı. 7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı cami içerisinde bulunan Allah lafızlı avizesiyle de dikkat çekiyor. Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu cami Ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamadı.

Caminin açılmasına korona engel oldu

Ay yıldız Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Naci Süha, Ramazan ayında açılması planlanan ay yıldızlı caminin Korona virüs nedeniyle ibadete açılamadığını belirterek, “Biz Sivas'ta yaşanan cenaze sıkışıklığına çözüm arayışı içerisindeydik. Bunun için çalışmalarımızı yaptık ve 2017 yılında temelini attık. Tabi o zamanlar 15 Temmuz 2016 olayını yaşamıştık. Bu olaydaki Türk insanının duygu ve düşüncelerinin, hilalin ve yıldızın anlamını çok daha iyi kavramıştık. Bizim camimiz yıldızdan ve hilalden oluşuyor. Yukarıdan baktığımız zaman al bayrağımızın remzini bu topraklara vurmak istedik. Camimiz yaklaşık 2 yıllık bir inşaat aşamasından sonra yüzde 99 seviyesine geldi. Devletimizin Covid-19'dan dolayı cemaatle namaz kılma yasağı olmasaydı biz bu Ramazan ayının birinci günü Cuma namazı ile birlikte camimizi hizmete açmayı düşünüyorduk.Ancak devletimizin aldığı kararlara saygılıyız. Cemaatle namaz kılma olayları daha sonraya ertelendiği için camininde açılışını erteledik" dedi.

Allah lafızlı avizesi dikkat çekiyor

Süha, cami içerisinde bulunan avizenin farklı olduğunu ve avizeye alttan yukarı doğru bakınca Allah lafzının görüldüğünü söyleyerek, "Bu camimizde 8 bin 500 kişi aynı anda cenaze namazı kılabilecek durumdadır. İçeride avizemiz var. Avizemizi bir hayır sever yaptırdı. Avizemiz normal avizelerden farklı alttan yukarı doğru baktığımız zaman Allah lafzını görüyorsunuz" diye konuştu.