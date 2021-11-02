Türkiye'nin tek kayak simülasyonu acemileri sezona hazırlıyor

Sivas'ta Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi olan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde acemi kayakseverler kış sezonuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Sivas Valiliği tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi, kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte acemi kayakseverleri pistlere hazırlıyor. 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde acemi sporcular korkularını yenerek kendilerini kış sezonuna hazırlıyor.

“10 seansta orta seviyeli bir kayakçı haline gelebiliyorlar”

Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde antrenörlük yapan Ömer Kılıç, 10 seansta orta seviyeli kayakçılar yetiştirdiklerini söyledi. Kılıç, “Kış öncesi burada vatandaşlarımız dağa çıkmadan önce güvenli bir kayak eğitimi ve snowboard eğitimi alarak gönül rahatlığıyla dağa çıkıp kayak keyfi yaşıyorlar. Yaklaşık 10 seansta orta seviyeli bir kayakçı haline gelebiliyorlar. Kayakçılar hiçbir şey bilmeseler dahi burada temel eğitimini çok rahatlıkla alıp orta seviyeli bir kayakçı dahi olmuş olsa bunu ileri seviyeye getirerek bütün pistlerde, bol kar dediğimiz alanlarda çok rahatlıkla kayak yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bizim için büyük bir olanak”

Kayak Simülasyon Merkezi!nde ders gören Hüseyin Çoşkun ise, “Kayak sporuna merak sardım fakat daha önce kayak yapmadığım için ve kış ayı gelmeden önce bu işi öğrenmek için Yıldız Dağı Kış Sporları Kayak Simülasyon Merkezi'ne geldim. Korkularım vardı, burada onları yendim. İnşallah kış ayı gelmeden bu işi burada öğrenmiş olacağım. Gerçekten bizim için büyük bir olanak” dedi.

“Dağa gidince daha profesyonel kaymayı düşünüyorum”

Kursiyerlerden Elif Berra Öztürk de, “Daha önce dağda hiç kaymadım. Buraya geldim burada öğrenmeye başladım. Dağa gidince daha profesyonel kaymayı düşünüyorum” diye konuştu.