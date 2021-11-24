Turnuvada dereceye girenler ödüllendirildi

15 Temmuz Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenen turnuvanın sona ermesiyle birlikte personel ve öğrenci kategorilerinde dereceye girenlere ödüller verildi.

Erkekler kategorisinde; Burak Aydın birinci, Zahit Durmaz ikinci, Yusuf Ziya Dinç üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde; Cansu Kılcı birinciliği, Sinem Güneş ikinciliği ve Cansu Tosbıyık ise üçüncülüğü elde etti. Personel kategorisinde ise; Tamer Bozoğlu birinci olurken, İlhan Karakaya ikinci, Hatice Genç Kavas da üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödüllerini SKS Daire Başkanlığı Spordan Sorumlu Şube Müdürü Selahattin Arslan verdi.