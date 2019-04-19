Tutuklama kararını duyunca intihar etmeye kalktı

Sivas'ta hakkında verilen tutuklama kararını duyan genç kadın ilaç içerek intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre; üç ayrı suçtan yakalaması olan R.N.A (26) isimli genç kadın, il dışından Sivas'a gelerek polise teslim oldu. Emniyet ifadesinin ardından Sivas Adliyesine götürüldü. İddiaya göre hakkında verilen tutuklama kararını duyan kadın, yanında bulunan ilaçları içerek intihara kalkıştı. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. R.N.A.'nın jandarma kontrolünde tedavisi sürüyor.