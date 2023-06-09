İhlas Haber Ajansı

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Tuzak olarak canlı keklikleri kullandılar, binlerce lira cezadan kaçamadılar

Sivas’ta kınalı keklikleri canlı tuzak olarak kullanan 4 şahsa toplamda 55 bin 340 lira para cezası kesildi.

Sivas'ta kınalı keklikleri canlı tuzak olarak kullanan 4 şahsa toplamda 55 bin 340 lira para cezası kesildi.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Divriği Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortaklaşa doğa koruma ve kontrol faaliyeti yaptı. Yapılan çalışmada kurak avı yapan 4 şahıs tespit edildi. 4 şahıs hakkında toplamda 55 bin 340 lira para cezası uygulandı. Şahısların avda canlı mühre olarak kullandıkları 4 adet kınalı kekliğe, 4 adet kafes ve 7 adet kıl tuzağına el konuldu. El konulan keklikler doğal yaşamına salındı.

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