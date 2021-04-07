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Tyler Boyd gol sayısını 4'e çıkarttı

DG Sivasspor’un ABD’li futbolcusu Tyler Boyd, Antalyaspor maçında attığı gollerle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 4’e yükseltti.

DG Sivasspor'un ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, Antalyaspor maçında attığı gollerle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.


Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Tyler Boyd, müsabakanın 1. ve 36. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı. Mücadeleye 11'de başlayan Boyd, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.


26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de Sivasspor forması altında 10 maçta görev aldı. 1 kez sarı kartla cezalandırılan Boyd, 7 kez de ilk 11'de görev aldı. Boyd ayrıca 586 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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