Üç gün kurtarılmayı bekledi

Sivas'ın Zara ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, 3 gün sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde yaşayan köy sakinleri elektrik direğinde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi direkten indirmeyi başaramayan vatandaşlar kendiliğinden ineceğini düşünerek direğin yanından ayrıldı. Abdulaziz Özserce isimli vatandaş, üç gün sonra direğin yanından geçerken kedinin yine aynı yerde durduğunu fark etti. Eksi 15 derece soğukta üç gün aç susuz direkte kurtarılmayı bekleyen kedi, Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Bulunduğu yerden indirilen kedi ayakları yere basar basmaz koşarak uzaklaştırıldı.