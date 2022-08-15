Uçurumun kenarındaki bu göl uyuzlara çare oluyor

Sivas'ın Yıldızeli İlçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde bulunan ve köylüler tarafından “Uyuz çermik” adı verilen uçurumun kenarındaki göl şifa dağıtıyor.

Sivas merkeze 30 kilometre Bakırcıoğlu köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulunan romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kaynak suyu çift hastaları tarafından ilgi görüyor. Kaynak suyunun derideki döküntülere, sivilcelere ve özellikle uyuza iyi geldiği iddia ediliyor. Şifalı suyun faydalı olduğunu duyan birçok vatandaş ise hastalığına çare aramak için yurt içi ve yurt dışından binlerce kilometrece yol kat ederek göle geliyor. Öte yandan koruma altına alınan "Uyuz çermiği" oluşturduğu, dünyada nadir görülen sırt tipi travertenlerle de dikkat çekiyor.

“Bidonlara doldurup götürüyorlar”

Uyuz çermiğine giren Ebubekir Çamcı, suyun şifasına inanların suları bidonlara doldurup evlerine götürdüklerini belirterek, “Burada şifalı bir suyumuz var. Suyumuz yer altından kaynadığı ve sıcak bir su olduğu için kışın donmuyor. Soğuk havayla temas ettiği için üzerinde buharlar oluşuyor. Bu su kaşıntıya, uyuza ve deri hastalıklarına iyi gelmesiyle biliniyor. Vatandaşlar suya girip banyo yapıyorlar ya da suları doldurup evlerine götürüyorlar. Bu suyun şifasını bilenler şehir dışından ve yurt dışından geliyor. Halk arasında uyuz çermiği olarak adlandırılıyor. Bazen çok kalabalık olabiliyor. O yüzden banyolar kurulup hizmete geçirilebilir. Gelen bir daha geliyor fakat yolların kötü olması sebebiyle yollarının düzeltilmesini istiyoruz. İlkbahar ve son bahar aylarında vatandaşlar daha sık geliyor” ifadelerini kullandı.