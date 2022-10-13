UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ballkani: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4.
hafta maçında DG Sivasspor, deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakika sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Sabia'nın sol çaprazdan şutunda savunma topu kornere gönderdi.
17. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Frasheri gole izin vermedi.
30. dakikada Ballkani'de Rrahmani, seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol etti ve şutunu çekti, top üstten auta gitti.
33. dakikada ev sahibi ekip Ballkani'de Delleva, sağ çaprazda ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal, sağına doğru yatarak topu kornere çeldi.
36. dakikada Thaçi, ceza sahası yay çizgisi içinden sol ayağıyla kaleye vurdu, Ali Şaşal'ın müdahalesi sonrasında top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
43. dakikada Krasniqi, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Ali Şaşal uzanarak gole izin vermedi.
Stat: Fadil Vokrri
Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
Ballkani: Frasheri, Thaci, Potoku, Thaqi, Dellova, Korenica, Emerllahu, Rrahmani, Zyba, Krasniqi, Jashanica
Yedekler: Balaj, Ljuljanovic, Zarubica, Sinani, Shala, Kuc, Kapra, Maksutaj, Bekteshi, Berisha, Lucas
Teknik Direktör: Ilir Daja
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uğur, Goutas, Caner, Charisis, Robin, Sabia, Gradel, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Baver, Muammer, Appindangoye, N'Jie, Angielski, Hakan, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Armend Thaçi (dk. 36) (Ballkani)
Sarı kart: Erdoğan (Sivasspor)